السعودية تؤكد دعمها للمجلس الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له

الرياض - (د ب ا)

أكدت السعودية اليوم الثلاثاء، دعمها للمجلس الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية في عدن.

جاء ذلك في بيان اصدرته وزارة الخارجية السعودية في اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الانباء السعودية"واس".

وعبرت الوزارة "عن تطلع المملكة لاستشعار كافة المكونات اليمنية للمسؤولية الوطنية لبناء يمنٍ سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار".

وجددت الوزارة "تأكيد المملكة دعمها الكامل لرئيس ومجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له، لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وخدمة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق آماله وطموحاته".

وبدأ رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني مهامهم في عدن، مقر الحكومة المؤقت، بعد جلسة تخلّلها أداء اليمين أمام عدد من نواب البرلمان المنتخب في العام 2003.

وأدى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن.

ويأتي أداء اليمين الدستورية تمهيداً لمنح الثقة للمجلس الرئاسي، تتويجاً لعملية نقل السلطة من الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي.

وأدّى رئيس مجلس القيادة والأعضاء السبعة الآخرون اليمين بحضور عدد من السفراء الأوروبيين والعرب وكذلك مبعوث الامم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ والمبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ في مكان لم يُفصح عنه.

وانتخب أعضاء مجلس النواب اليمني، ويضم 301 مقعد، في العام 2003، ولم تجر انتخابات منذ ذلك الحين. والمجلس منقسم، حيث يؤيد 143 من أعضائه الحكومة، فيما يدعم 90 منهم الحوثيين ويشاركون في جلسات في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين.

كما أن هناك 23 نائبا لا يؤيدون أي طرف، فيما توفي 45 من مجموع الأعضاء الذين انتخبوا قبل 19 عاما، ولم يُعرف عدد الذين حضروا جلسة الثلاثاء في عدن.

وسلم الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي السلطة في 7 أبريل إلى مجلس القيادة الذي يمثّل قوى مختلفة، وذلك في ختام مشاورات لجماعات رئيسية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.