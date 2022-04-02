موسكو: تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية

روسيا - (أ ش أ)

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عن تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية.

وقال بيسكوف في مقابلة متلفزة وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، مساء اليوم السبت "تم تدمير القدرات العسكرية والبنية التحتية الأوكرانية بشكل شبه كامل، خلال العملية الخاصة، فيما تجري عملية نزع السلاح على قدم وساق".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم مقتل أكثر من 100 "متطرف ومرتزق"، جرّاء ضربة صاروخية، نفذتها أول أمس، على موقع عسكري في مدينة خاركوف شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، خلال إحاطة قدمها مساء اليوم، ونقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه "نتيجة لضربة عالية الدقة تم تنفيذها الخميس 31 مارس على مقر دفاعي في خاركوف بواسطة منظومة إسكندر، ثبت تصفية أكثر من 100 متطرف ومرتزق من دول غربية".

وأوضح أن القوات الروسية أخرجت اليوم عن الخدمة مطار ميرجورود في مقاطعة بولتافا شمال شرق البلاد ودمرت عدة مروحيات وطائرة حربية أوكرانية تم اكتشافها في محطات مموهة داخلية، بالإضافة إلى خزانات وقود وأسلحة خاصة بالطائرات.

وأضاف: "دمرت القوات الروسية اليوم، بصواريخ أطلقت من الجو، في محيط محطتي سكك الحديد لوز وفايا وبافلو جراد، آليات مدرعة وذخيرة وصهاريج وقود تم إرسالها لتعزيز مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس".

وتطرق إلى أن سلاح الجو الروسي استهدف، خلال اليوم الأخير، 28 موقعًا عسكريًا أوكرانيًا، منها مستودعات صواريخ ومدافع وذخيرة و23 منطقة لآليات قتالية تابعة للجيش الأوكراني.

من ناحية أخرى، أعلنت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، إيرينا يا روفايا، عن وجود أدلة على تنفيذ عملية تخريبية بيولوجية محتملة في إحدى مدارس جمهورية لوجانسك الشعبية.

وقالت ياروفايا -وهي الرئيسة المشتركة للجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق في أنشطة مختبرات بيولوجية أمريكية في أراضي أوكرانيا: "عثرنا على معلومات جديدة تؤكد ممارسة النظام الأوكراني بالتعاون مع الولايات المتحدة أنشطة خطيرة ضمن برنامج بيولوجي، على خلفية العثور على أوراق نقدية ملوثة (بمواد بيولوجية) قرب إحدى المدارس في نوفمبر 2020".

ووصفت النائبة -خلال اجتماع افتراضي مع ممثلين عن وزارة الصحة في جمهورية لوجانسك اليوم، هذا الحادث بأنه "حادث إرهاب بيولوجي"، مضيفة أن "ترك هذه الأوراق النقدية الملوثة في محيط مؤسسة تعليمية مخصصة للأطفال، علمًا بفضول الأطفال الذين يمسون كل شيء، ما يزيد من خطر الإصابة، يعني أن ذلك لم يكن سوى عملية تخريبية، لكن مستوى اليقظة المرتفع لأجهزة إنقاذ القانون في جمهورية لوجانسك".

وكان مجلس الاتحاد والدوما الروسيان قد أقرا سابقًا تشكيل لجنة مشتركة لإجراء تحقيق برلماني في الأنشطة البيولوجية التي تتهم موسكو فيها البنتاجون بممارستها في أوكرانيا.

جدير بالذكر أنه منذ 17 فبراير الماضي تصاعد الوضع على خط التماس في منطقة دونباس، في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وسُجِل أعنف قصف لهذه المنطقة من قبل أوكرانيا.

وبناءً على ذلك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير، (استجابة لطلب المساعدة من قادة الجمهوريتين) عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لتحرير دونباس ونزع السلاح من كييف.