تشويه نصب تذكاري سوفيتي في برلين برسومات عن حرب أوكرانيا

برلين - (د ب أ)

تعرض نصب تذكاري سوفيتي في حديقة تريبتاور بالعاصمة الالمانية برلين للتشوية للمرة الثانية خلال شهر واحد بشعارات يبدو أنها مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، حسبما قالت الشرطة المحلية اليوم الاثنين.

وقال متحدث إن مخربين كتبوا كلمة "قاتل" وحرف "زد" والذي يرتبط عادة بالحرب التي تشنها روسيا ضد جارتها أوكرانيا، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان الرمز استخدم لتأييد أم لانتقاد موسكو.

واكتشفت الشرطة الرسوم خلال الليل أثناء دورية عند النصب التذكاري، الذي تم بناءه في أعقاب الحرب العالمية الثانية لإحياء ذكرى الجنود السوفيت الذين قتلوا في معركة برلين.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة أنه سيتم طمس الرسومات.