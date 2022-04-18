إسرائيل تعترض صاروخًا أطلق من قطاع غزة

تل أبيب - (د ب أ)

اعترضت منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، اليوم الاثنين، صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، في خطوة تنذر بمزيد من التصعيد في المنطقة التي شهدت مرة أخرى اندلاع اشتباكات دينية.

ويعد هذا أول هجوم صاروخي على إسرائيل منذ بداية عام 2022.

وقد حذرت حركة حماس، التي تدير قطاع غزة، من أن وقوع أي أحداث في المسجد الأقصى سيكون بمثابة "خط أحمر"، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بالسماح باعتداءات الشرطة الإسرائيلية على المصليين في المسجد الأقصى خلال الأسابيع الأخيرة.

من جانبه ،يتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حماس بشن "حملة شعواء" ضد إسرائيل، مضيفا "هذه هي الحقيقة. إسرائيل تفعل كل شيء حتى نتمتع بأيام أعيادنا بأمان (يهود ومسلمون ومسيحيون)".

ويشهد الحرم القدسي الشريف منذ بداية شهر رمضان مواجهات يومية بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية مع تزامن الأعياد اليهودية خاصة عيد "الفصح العبري" مع شهر رمضان لدى المسلمين.

ويوم الجمعة الماضي أصيب أكثر من 150 فلسطينيا واعتقل 400 آخرين خلال اقتحام قوات إسرائيلية المسجد الأقصى المبارك ،فيما أصيب ثلاثة من أفراد الشرطة.