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BBC

الأعاصير تتسبب في مقتل أربعة أشخاص بولاية أوكلاهوما الأمريكية

10:33 ص الإثنين 29 أبريل 2024

الأعاصير

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واشنطن - (د ب أ)

قتل أربعة أشخاص على الأقل منذ ليلة السبت وذلك بعدما ضربت عدة أعاصير شديدة ولاية أوكلاهوما الواقعة في جنوب وسط الولايات المتحدة، وفقا لما ذكره حاكم أوكلاهوما كيفن ستيت في مؤتمر صحفي يوم الأحد.

وذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن ستيت أشار إلى أن شخصا توفي في بلدة سولفور الأكثر تضررا من تلك الأعاصير بمقاطعة موراي جنوبي أوكلاهوما، فيما أصيب 30 آخرون في أعقاب إعصارين كبيرين تسببا في تسوية عدد من المنازل والمباني بالأرض.

يذكر أنه تم إصدار تحذير من حدوث فيضانات في المدينة، وفق هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وأضاف ستيت "يبدو أنه تم تدمير كل الأعمال التجارية في وسط المدينة الآن هنا في سولفور"، وقال "بالتأكيد، هذا أكبر قدر من الضرر شاهدته منذ تعيني حاكم الولاية".

وفي الوقت نفسه، قتل شخصان، من بينهما طفل رضيع في مدينة هولدنفيل، حيث تضرر أو دمر ما لا يقل عن 14 منزلا، بينما توفي الرابع على طريق سريع.

الأعاصير مقتل أشخاص ولاية أوكلاهوما الأمريكية
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