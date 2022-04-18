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الكاظمي يدعو الأجهزة الأمنية العراقية لتوخي الحيطة والحذر خلال شهر رمضان

08:00 م الإثنين 18 أبريل 2022
الكاظمي يدعو الأجهزة الأمنية العراقية لتوخي الحيطة والحذر خلال شهر رمضان

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

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بغداد - (د ب أ)

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة اليوم الاثنين، الأجهزة الأمنية المكلّفة بالواجبات الميدانية أخذ الحيطة والحذر، ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع والاستمرار في متابعة زخم العمليات في شهر رمضان المبارك.

كما وجه القائد العام للقوات المسلحة ،خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني بـ"تكثيف الجهد الاستخباري، ومتابعة الجهود الناجحة التي أثمرت عن الإيقاع بالعصابات الإرهابية، وعصابات تداول المخدّرات، وتوجيه ضربات استباقية تحبط كل مخططات الإساءة للأمن والاستقرار التي يعمل عليها الإرهابيون"، حسبما أفاد بيان للحكومة العراقية.

واستمع الكاظمي خلال الاجتماع إلى إيجاز أمني تقدّم به الوزراء والقادة الأمنيون عن سير العمليات الأمنية التي تتابع الخلايا الإرهابية وفلول تنظيم داعش والقضاء على آخر أوكاره.

وتشهد مناطق متفرقة في بغداد إجراءات أمنية مشددة وانتشار واسع للقوات الأمنية وإغلاق بعض أحياء بغداد في إطار خطة أمنية خلال شهر مضان تحسبا لوقوع عمليات إرهابية.

يشار إلى أن داعش لايزال ينشط في العراق، رغم إعلان بغداد في نهاية عام 2017 القضاء عسكريا على التنظيم.

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