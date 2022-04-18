بايدن وزوجته يستقبلان العديد من الأطفال في مسابقة دحرجة بيض عيد الفصح

واشنطن - (د ب أ)

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، العديد من الأطفال للمشاركة في المسابقة التقليدية لدحرجة بيض عيد الفصح في حديقة البيت الأبيض.

وقال بايدن في الشرفة الجنوبية للبيت الأبيض اليوم الاثنين:" لم نستطع في العام الماضي إقامة مسابقة دحرجة بيض عيد الفصح بسبب الجائحة، لكننا اجتمعنا في هذا العام أخيرا". وظهر بايدن وجيل في الشرفة برفقة اثنين من دمى أرانب عيد الفصح اللتين تماثلان طول الإنسان العادي.

يذكر أن مسابقة دحرجة بيض عيد الفصح تم تنظيمها لأول مرة في حديقة البيت الأبيض في عام 1878 في عهد الرئيس التاسع عشر للولايات المتحدة رذرفورد هايز، وصار منذ ذلك التاريخ من العادات المدرجة في التقويم الخاص بمقر الحكومة الأمريكية المركزية.

وجرت العادة أن يتنافس الأطفال في دحرجة بيض عيد الفصح المسلوق باستخدام ملاعق طويلة على حشائش حديقة البيت الأبيض. ولسوء الحظ لم يساعد الطقس في مسابقة العام الحالي حيث كانت السماء رمادية كما هطل المطر بشكل خفيف في بعض الأحيان.

وتم تنظيم مسابقة العام الحالي تحت شعار كلمة «EGGucation» وهي تجمع بين كلمتين بالإنجليزية الأولى تعني بيض والثانية تعني تعليم.

من جانبها، قالت جيل: "التعليم لا يتوقف أبدا، وقد أردنا تكريم روح التعليم الحاسمة من خلال مسابقة دحرجة بيض عيد الفصح".

تجدر الإشارة إلى أن جيل لا تزال تعمل معلمة.

وتم تحويل الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض إلى مدرسة ذات أنشطة تعليمية للأطفال. وقام الفنان الأمريكي جيمي فالون بالقراءة من كتاب للأطفال.