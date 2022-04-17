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أوكرانيا: تجدد الغارات الروسية على ماريوبول مع انتهاء مهلة لاستسلام المقاتلين

10:03 م الأحد 17 أبريل 2022
أوكرانيا: تجدد الغارات الروسية على ماريوبول مع انتهاء مهلة لاستسلام المقاتلين

الجيش الأوكراني

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برلين - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني عن وقوع مزيد من الغارات الجوية الروسية على مدينة ماريوبول اليوم الأحد، بعد انتهاء مهلة روسية للمقاتلين المحليين بالاستسلام للقوات الروسية التي تحاصر المدينة.

وركزت القوات الروسية هجماتها على ميناء المدينة ومصانع الصلب في آزوفستال ، وكلاهما مسارح لمعارك شرسة على مدى عدة أيام.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال لشبكة (إيه بي سي) التلفزيونية الأمريكية إن المدينة لم تسقط وإن القوات الأوكرانية المتبقية في المدينة "ستقاتل حتى النهاية".

وكانت روسيا قد هددت في وقت سابق القوات الأوكرانية التي يتم محاصرتها في مصانع الصلب في المدينة بـ "الإبادة" إذا لم تستسلم. وتجاهل الأوكرانيون إنذارا روسياً بإلقاء أسلحتهم والاستسلام بحلول ظهر الأحد.

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