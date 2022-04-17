العراق: الحرب الروسية الأوكرانية ستؤديّ لارتفاع أسعار المواد الغذائية

بغداد - (د ب أ)

حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الأحد، من أن استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيؤديّ إلى كوارث وارتفاع مقلق في أسعار المواد الغذائية.

وقال وزير الخارجية العراقي، خلال اجتماعه مع سفير روسيا الاتحادية في العراق ايلبروس كوتراشيف، إن العراق قد عانى الكثير بسبب ويلات الحروب، وعليه فإنَّ العراق ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصاديّ لأنه يستهدف الشعوب، حسب بيان لوزارة الخارجية.

وأضاف أن الاستمرار في الحرب في أوكرانيا سيؤديّ إلى المزيد من إرتفاع أسعار المواد الغذائيَّة، سيما في المجتمعات المستهلكة والدول غير النفطية.

وأوضح أن حوارات مجموعة الإتصال العربيَّة التي جرت في موسكو واللقاء بوزير الخارجيَّة الروسيّ سيرجي لافروف، وما أعقبها من حوارات في وارسو مع وزير خارجيَّة أوكرانيا دميتري كوليبا تهدف الى العمل من أجل وقف إطلاق النار والبدء بالمفاوضات للوصول إلى السلام.

من جانبه، اطلع السفير الروسيّ الوزير العراقي على آخر تطورات الحرب الروسية-الأوكرانيَّة وأنَّ العقوبات الإقتصاديّة تؤثر على الشعب الروسي.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل الارتقاء بآفاق التعاون بما يحقق طموح الشعبين الصديقين.