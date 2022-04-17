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أردوغان وجوتيريش يبحثان اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

09:26 م الأحد 17 أبريل 2022
أردوغان وجوتيريش يبحثان اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

اقتحام المسجد الاقصي

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أنقرة - (د ب أ)

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.
جاء ذلك في تغريدة لأردوغان عبر تويتر حول اتصاله الهاتفي مع جوتيريش، أوضح فيها أنهما تناولا قضايا إقليمية ودولية، على رأسها التطورات في القدس، والحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد.
وأضاف أنه أبلغ جويتريش أنه ينبغي على الجميع دعم عملية إسطنبول بخصوص أوكرانيا، وأن بذل المزيد من الجهود لحل الخلافات سيكون مكملا لمبادرات السلام التركية.
وأكد أردوغان على "رفضه القاطع وإدانته الشديدة للاقتحام والاستفزازات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى".
وأشار أنه بحث مع جوتيريش الخطوات المشتركة الممكن اتخاذها من أجل السلام في المنطقة.

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