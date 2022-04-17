عباس يحذر من خطورة الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى

رام الله - (د ب أ)

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد، من خطورة "الاعتداءات" المتكررة على المسجد الأقصى، وانتهاك حرمة شهر رمضان.

وقال عباس في بيان عقب اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن ما يجرى في المسجد الأقصى "لا يمكن السكوت عنه"، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف "العدوان" الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تجري مشاورات مكثفة لاتخاذ ما يلزم من قرارات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة، إضافة إلى الاتصالات الدولية التي يجريها بهذا الصدد.

وبحسب البيان ،جرى خلال الاتصال "بحث آخر المستجدات، والعدوان الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية خاصة في مدينة القدس، والتصعيد المتواصل على المسجد الأقصى والمساس بحرية العبادة في كنيسة القيامة".

ونقل البيان عن الرئيس التركي تأكيده على "موقف تركيا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضه للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومقدساته، خاصة خطورة ما يجري من اقتحامات واعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى".

وأشار أردوغان، إلى أن تركيا ستقوم بإجراء اتصالات مع الأطراف المعنية لوقف التصعيد الإسرائيلي واحترام حرمة المقدسات، خاصة في شهر رمضان.

ويشهد الحرم القدسي منذ بداية شهر رمضان مواجهات بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية مع تزامن الأعياد اليهودية خاصة عيد "الفصح العبري" مع شهر رمضان لدى المسلمين.