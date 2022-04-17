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روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد تصريحات لابيد عن الحرب في أوكرانيا

08:19 م الأحد 17 أبريل 2022
روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد تصريحات لابيد عن الحرب في أوكرانيا

وزارة الخارجية الروسية

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موسكو - (د ب أ)

استدعت روسيا السفير الإسرائيلي لدى موسكو، أليكس بن تسفي، اليوم الأحد، على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن هذه الخطوة تاتي وسط توترات دبلوماسية في مواجهة تصويت إسرائيل على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن "هذا ليس مؤشرا على تدهور العلاقات الروسية الإسرائيلية، بل مواجهة تحت السيطرة".
وذكر مصدر دبلوماسي إسرائيلي أن "استدعاء السفير ليس مفاجئا. إنها واحدة من وسائل الاستجابة المتاحة في صندوق الأدوات الدبلوماسية".
وسبق أن انتقدت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة التصريحات "المعادية لروسيا" التي أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، والتي دافع فيها عن تصويت إسرائيل على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

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