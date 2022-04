آخرها مصافحة الهواء.. 5 مواقف تثير الجدل حول "خرف بايدن" - فيديو

كتبت – إيمان محمود:

يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن التورّط في مواقف محرجة جديدة؛ فمؤخرًا، أصبح تلعثمه جليّا في خطاباته، يخلط الكلمات والمصطلحات ببعضها البعض، وينسى أسماء وزراء حكومته، بل يُخطئ في أسماء المقربين منه، حتى أصبح البعض يشكك في قدراته العقلية، أو يتهم الرئيس البالغ من العمر بـ"الخرف".

ولم تكن هذه اللّات جديدة على بايدن، إذ بدأ التعليق عليها وقت حملته الانتخابية حتى أنه وصف نفسه خلال حديث صحفي عام 2019 بأنه "آلة زلّات"، وهو المصطلح الذي أصبحت الصحافة الغربية تستخدمه مع كل خطأ جديد.

كما تهدد هذه الزلات فرص سيد البيت الأبيض، البالغ من العُمر 79 عامًا، لإعادة انتخابه لولاية ثانية، فوفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يواجه بايدن أدنى نسبة تأييد تاريخية على الإطلاق بلغت 33%، وهي الأسوأ بين المستقلين والجمهوريين.



وفيما نستعرض أبرز سقطات الرئيس الأمريكي التي أثارت جدلاً كبيرًا بشأنه:

وقف بايدن يلقي خطاب مدته حوالي 40 دقيقة أمام حشد من الجمهور في جامعة ولاية نورث كارولينا الزراعية والتقنية في جرينسبورو، لكنه ختم بمهزلة حينما استدار الرئيس ليصافح الهواء على يمينه.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثّق تصرف بايدن الغريب، الذي وقع الخميس الماضي، حيث لم يكن هناك أي شخص بجانبه ليصافحه، ومع ذلك استدار مرة أخرى إلى الخلف وكأنه يبحث عن شخص، قبل أن ينزل من على المنصة خارجًا وسط الحشود.

الشهر الماضي، أثار بايدن موجة عارمة من السخرية بسبب زلة لسان، حينما وصف نائبته كامالا هاريس بـ"السيدة الأولى".

ففي حفل بمناسبة يوم المساواة في الأجور، وقف بايدن أمام جمهور من الحضرين يبرر عدم حضور كامالا هاريس إلى هذه المناسبة، قائلاً "حدث تغيير طفيف في ترتيب من يقف على المنصة بسبب إصابة زوج السيدة الأولى بفيروس كورونا".

وسرعان ما حاولت السيدة الأولي جيل بايدن تدارك الموقف لتهمس إليه بتصحيح الخطأ، ليدرك بايدن الموقف ويشير إلى زوجته قائلاً: "إنها بخير"، وسط ضحك الحاضرين.

President Biden accidentally refers to VP Kamala Harris as the "First Lady," and when corrected, joked about which made the crowd laugh. pic.twitter.com/Aot3HZoVFo

في أحد خطاباته بشأن الأزمة الأوكرانية، استبدل بايدن الشعب الأوكراني بـ"الشعب الإيراني"، قبل أن تصحح له نائبته كامالا هاريس.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، حركة شفاه هاريس وكأنها تردد كلمة "الأوكراني" لحظة ما بدى أن بايدن قال "الشعب الإيراني"، حيث قال الرئيس الأمريكي: ""بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني".

أخطأ بايدن في اسم أوكرانيا مرة أخرى، في حديث صحفي أجراه الشهر الماضي، حينما قال "كما تعلمون فقد اتخذ بوتين قرارا بغزو روسيا، وهذا أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية".

لكنه عاد وصحح الخطأ مباشرة، وقال "أعني أن بوتين قرر غزو أوكرانيا".

USA - Biden “How did we get to the place where Putin just decides to invade Russia” 😳 #Biden #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/4aoi48T4GE

وفي موقف أغرب، نسي الرئيس اسم وزير دفاعه، خلال خطابه بمناسبة يوم المرأة العالمي، حينما أراد بايدن توجيه الشكر إلى وزير دفاعه لويد أوستن، لكنه تلعثم وبدا كأنه نسي اسم أوستين.

وقال بايدن: "أريد التوجه بالشكر للوزير الجنرال السابق.. ما زلت أناديه بالجنرال. إنه.. إنه الرجل الذي يجلس يدير المؤسسة والذي يجلس هناك".

Biden just forgot the name of the Pentagon AND the name of his Secretary of Defense, Lloyd Austin...🤦🏻‍♂️🤡



“I want to thank the former general...the guy who runs that outfit over there. I want to make sure we thank the Secretary.” pic.twitter.com/bQuuiu7nCW