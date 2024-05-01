العاهل الأردني يزور إيطاليا وأمريكا لبحث سبل وقف إطلاق نار بغزة

عمان - (د ب أ)

غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بلاده، اليوم الأربعاء، في بداية جولة تشمل إيطاليا والولايات المتحدة يبحث خلالها التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم أن الملك عبد الله غادر اليوم الأربعاء، متوجها إلى إيطاليا والولايات المتحدة، في زيارتي عمل للبلدين "في إطار الجهود التي يبذلها الأردن للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ووقف الكارثة الإنسانية في القطاع".