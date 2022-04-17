زيلينسكي: معركة دونباس مهمة للغاية على مسار الحرب في أوكرانيا

كييف - (د ب أ):

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أهمية المعركة القادمة من أجل إقليم دونباس، بعد أن وجهت القوات الروسية تركيزها في الأسابيع القليلة الماضية إلى إرسال قوات ومعدات إلى شرق أوكرانيا استعدادا لذلك.

ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، قال زيلينسكي في مقابلة ببرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سي إن إن التليفزيونية الأمريكية إن هذه المعركة "قد تؤثر على مسار الحرب بأكملها".

وأضاف زيلينسكي: "بالنسبة لنا، المعركة من أجل دونباس مهمة للغاية. مهمة لأسباب مختلفة. لأسباب السلامة أولا للجميع. تشكيلتنا القائمة في دونباس واحدة من أفضل وأكبر تشكيلاتنا العسكرية، وتريد روسيا تطويقها والقضاء عليها".

وأضاف عن هذه المجموعة قائلا: "هي 44 ألف رجل عسكري محترف نجوا من حرب كبيرة منذ بداية عام 2014. هذا هو السبب في أن من المهم جدا لنا الحفاظ على ذلك الجزء من جيشنا، هي واحدة من أقوى التشكيلات".

وذكر: "هذه المعركة يمكن أن تحدث، لذا ستكون هناك العديد من المعارك ولا نعرف كم ستستغرق من الوقت، ويمكن أن تؤثر على مسار الحرب بأسرها".

وأضاف زيلينسكي أنه على الرغم من أن القوات الأوكرانية تقاوم الهجمات الروسية على مدن مثل كييف وتشرنيهيف، فإنه إذا انتصر الروس في دونباس، "فيمكنهم المضي أكثر نحو كييف".