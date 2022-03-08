إعلان

حزب زيلينسكي مستعد لإرجاء الانضمام إلى الناتو مقابل ضمانات أمنية

09:51 م الثلاثاء 08 مارس 2022
حزب زيلينسكي مستعد لإرجاء الانضمام إلى الناتو مقابل ضمانات أمنية

العاصمة الأوكرانية كييف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف - (د ب أ)

أعرب حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداده لإرجاء هدفه المعلن بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) مقابل ضمانات أمنية من روسيا.

وأعلن حزب سلوها نارودو أي "خادم الشعب" أن "الحلف غير مستعد لضم أوكرانيا خلال الأعوام الـ15 القادمة على الأقل وقد أوضح ذلك"، ولهذا فقد حان الوقت لمناقشة الحصول على ضمانات أمنية ملموسة من روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، قال الحزب إن موسكو يجب أن تكون مستعدة لأن تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها تعترف بالدولة الأوكرانية و"تضمن أنها لن تهدد دولتنا".

ورفض الحزب الحاكم في أوكرانيا مجددا فكرة التنازل عن أراض لروسيا وأكد "نحن لا ندرس حتى نظريا إمكانية.. التنازل عن أجزاء من أراضينا. هذا غير مقبول. بلادنا أوكرانيا- تشمل دونيتسك ولوهانسك والقرم".

كييف أوكرانيا حزب زيلينسكي حلف الناتو روسيا الغزو الروسي
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل| أزمات المنطقة وسد النهضة.. بيان مصري-سعودي في ختام زيارة السيسي للرياض
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا