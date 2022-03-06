بلينكن: أمريكا وأوروبا تتشاوران حول وقف واردات النفط الروسي

واشنطن - (د ب أ):

صرح وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن بأن الحكومة الأمريكية تجري مشاورات مع حلفائها الأوروبيين حول وقف محتمل لورادات النفط القادم من روسيا.

وفي تصريحات لمحطة "سي إن إن"، قال بلينكن اليوم الأحد:" نتحدث الآن مع شركائنا وحلفائنا الأوروبيين لبحث إمكانية فرض حظر على استيراد الغاز الروسي بطريقة منسقة".

وأضاف بلينكن أن النقاش يتعلق أيضا بضمان "استمرار وجود عرض مناسب من النفط في الأسواق العالمية. وثمة مناقشة نشطة للغاية بينما نحن نتحدث هنا".

وكان بلينكن أدلى بتصريحاته للمحطة عبر الفيديو وذلك أثناء زيارته لمولدوفا.

يذكر أنه بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، تنامى الضغط على الحكومة الأمريكية لتضيف إلى الإجراءات العقابية المفروضة ضد موسكو فرض حظر استيراد للنفط الروسي، لكن الأسعار المرتفعة حاليا للبنزين تثير مخاوف الحكومة الأمريكية.

وأفادت بيانات السلطات الأمريكية بأن روسيا احتلت في نهاية العام الماضي المركز الرابع على قائمة أهم مصدري النفط الخام والمنتجات البترولية إلى أمريكا بعد كندا والمكسيك والسعودية إذ تمثل الواردات من روسيا نحو 5% من إجمالي الواردات الأمريكية من هذه الفئة.