حظر ''دويتشه فيله'' و''بي بي سي'' في روسيا

بون/موسكو/لندن - (د ب أ):

لم تعد الخدمات الإلكترونية لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية الإعلامية ووسائل إعلام غربية أخرى متاحة في روسيا.

وذكرت "دويتشه فيله" في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة استنادا إلى بيانات خبرائها في الأمن السيبراني أنه تم حظر موقعها الإلكتروني "dw.com" بجميع لغات البث في روسيا منذ الليل.

ووجه مدير "دويتشه فيله"، بيتر ليمبورج، رسالة إلى المستخدمين الروس، والتي من المقرر نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي. وتحدث في الرسالة عن الحجب قائلا: "أنا آسف جدا لذلك وأطلب منكم، إن أمكن، استخدام وسائل تجاوز حجب الإنترنت للوصول إلى برامجنا".

وتضمن الخطاب المنشور على الموقع الإلكتروني لـ(دويتشه فيله) مقالات حول الإمكانيات التكنولوجية المتاحة للتحايل على الحظر.

ولم تتأثر "دويتشه فيله" وحدها بالحظر، حيث أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أيضا أنه تم تقييد الوصول إلى موقعها الإخباري، بالإضافة إلى العديد من وسائل الإعلام الغربية الأخرى، وكذلك "فيسبوك" و"جوجل بلاي ستور" إما جزئيا أو كليا في روسيا. وتحدثت "بي بي سي" مؤخرا عن زيادة حادة في مشاهدات موقعها الإلكتروني في روسيا.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، بررت هيئة الرقابة على وسائل الإعلام الروسية "روسكومنادزور" الخطوة بنشر مزعوم لأخبار كاذبة عن "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا. وهكذا تُسمى في روسيا الحرب ضد الدولة المجاورة. وبدأ الهجوم قبل أكثر من أسبوع.