لافروف: الأميركيون غزوا العراق بحجة تهديد أمنهم القومي وينكرون تدخلنا في أوكرانيا

وكالات

قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، الأربعاء، إن الأميركيين غزوا العراق البعيد عنهم بحجة تهديد أمنهم القومي وينكرون علينا تدخلنا بأوكرانيا المجاورة لنا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وشدد لافروف، خلال لقاء مع وسائل إعلام روسية وأجنبية، على أن روسيا مستمرة في عمليتها في أوكرانيا حتى النهاية، مضيفًا أنه لا يمكن لموسكو السماح بالتهديد بشن هجوم مباشر على روسيا ينطلق من أراضي أوكرانيا.

وقال: "الغرب لا يستطيع تحديد ما هو مفيد أو مهدد لأمن روسيا والأميركيون يريدون التحكم بأوروبا والعالم".

وأضاف أن الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة يخطط لحرب، و"نقول له إنها ستكون نووية بدون شك".