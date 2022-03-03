البنك الدولي يوقف جميع مشاريعه في روسيا وبيلاروس

واشنطن - (د ب أ):

أعلن البنك الدولي الأربعاء وقف جميع مشاريعه في روسيا وبيلاروس بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وشدد على أنه توقف بالفعل عن الموافقة على الائتمان والاستثمار في روسيا في عام 2014. ومنذ منتصف عام 2020، لم يمنح البنك بيلاروس أي ائتمان جديد.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية على البحر الأسود في عام 2014.

وفي بيلاروس، أجريت انتخابات رئاسية في آب/أغسطس 2020 اعتبرها المجتمع الدولي مزورة على نطاق واسع.