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البنك الدولي يوقف جميع مشاريعه في روسيا وبيلاروس

08:00 ص الخميس 03 مارس 2022
البنك الدولي يوقف جميع مشاريعه في روسيا وبيلاروس

البنك الدولي

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واشنطن - (د ب أ):

أعلن البنك الدولي الأربعاء وقف جميع مشاريعه في روسيا وبيلاروس بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وشدد على أنه توقف بالفعل عن الموافقة على الائتمان والاستثمار في روسيا في عام 2014. ومنذ منتصف عام 2020، لم يمنح البنك بيلاروس أي ائتمان جديد.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية على البحر الأسود في عام 2014.

وفي بيلاروس، أجريت انتخابات رئاسية في آب/أغسطس 2020 اعتبرها المجتمع الدولي مزورة على نطاق واسع.

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