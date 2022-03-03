ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للطائرات

برلين - (د ب أ)

تعتزم جمهورية ألمانيا الاتحادية توريد مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأفادت مصادر من وزارة الاقتصاد الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن الوزارة وافقت على تزويد أوكرانيا بـ 2700 صاروخ مضاد للطائرات من طراز "ستريلا".

وأوضحت المصادر أن هذه الصواريخ سوفيتية الصنع، حيث تنحدر من المخزونات السابقة لجيش الشعب لألمانيا الشرقية.