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رئيس وزراء كندا: روسيا فوجئت بالدعم الدولي القوي لأوكرانيا

12:04 ص الخميس 03 مارس 2022
رئيس وزراء كندا: روسيا فوجئت بالدعم الدولي القوي لأوكرانيا

رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو

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كندا - (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظامه "فوجئوا" بالإجراءات الشاملة التي اتخذتها المجتمعات الدولية والتي تهدف إلى حصار روسيا عن العالم والإسراع في إنهاء عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا.

وقال ترودو للصحفيين وهو في طريقه إلى اجتماع الكتلة الليبرالية في مبنى البرلمان اليوم الأربعاء: " "أعتقد أن الشيء الأكثر أهمية ، والشيء الذي كان له تأثير حقيقي وأعتقد أنه يمكننا جميعا أن نستنتج أنه فاجأ فلاديمير بوتين، هو أننا متحدون جدا، ونحن حازمون جدا".

وأضاف"ربما توقع بوتين ضغوطا بالعقوبات من دول مثل كندا والمملكة المتحدة، لكن لكي تلغي ألمانيا نورد ستريم [مشروع خط أنابيب غاز]، والحديث عن شحن أسلحة إلى أوكرانيا، هذه أشياء أعتقد أنها أذهلت النظام الروسي بالتأكيد لأننا متحدون للغاية وندافع ليس فقط من أجل أوكرانيا، ولكن من أجل مبادئ الديمقراطية التي لها أهمية كبيرة".

وصرح ترودو للصحفيين صباح اليوم الأربعاء بأن العقوبات ضرورية وستؤذي روسيا ودولا أوروبية أخرى أكثر من ذلك بكثير.. وقال إنه بينما قد تكون هناك صناعات في كندا تتأثر نتيجة لذلك، فإن الحكومة سترى ما يمكنها فعله "لتعويضها" ، حيث تواصل البلاد دعم هذه الجهود.

هذا المحتوى من

Asha
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