كييف: صاروخ روسي يضرب سفينة بنجالية في ميناء أوكراني

أوكرانيا - (أ ش أ)

ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن صاروخا روسيا أصاب السفينة بانجلار سامريدي - التي تحمل علم بنجلاديش-، وذلك خلال غارة على ميناء أوليفيا في مدينة ميكولايف ما تسبب في اندلاع حريق بالسفينة، وفقًا لما أوردته إدارة الموانئ البحرية الأوكرانية .

وجاء في بيان إدارة الموانئ الأوكرانية إن " سفينة بانجلار سامريدي (تحمل علم بنجلاديش) أصيبت بصاروخ تابع للبحرية الروسية، حيث أصاب صاروخ الجزء العلوي من السفينة".

وذكرت إدارة الموانئ الأوكرانية أن حريقا اندلع بالسفينة واندفعت قاطرتان لإنقاذ الطاقم.

وبحسب التقارير الأولية ، لم يصب أحد في الهجوم.