روسيا تعرض إعادة شراء ديونها الدولارية بالروبل

موسكو - (د ب أ)

عرضت روسيا إعادة شراء ديونها الدولارية التي تستحق السداد الأسبوع المقبل وسداد قيمتها بالروبل الروسي، في خطوة تستهدف تقليل الصعوبات التي تواجه حملة السندات الروسية المحليين في الحصول على أموالهم بالدولار في ظل العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة المالية الروسية القول إنها تجمع حاليا عروض بيع الديون بالدولار اليوم وغدا، حيث تستهدف إعادة شراء سندات تستحق السداد يوم 4 نيسان/أبريل المقبل على أن تدفع 100% من قيمة هذه السندات بالروبل الروسي وفقا لسعر الصرف الرسمي للبنك المركزي الروسي يوم 31 آذار/مارس الحالي.

ولم يشر بيان الوزارة إلى كمية السندات التي ستعيد شرائها من بين السندات التي تستحق السداد يوم 4 نيسان/أبريل وتبلغ قيمتها ملياري دولار.

كانت وزارة المالية الروسية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها سددت خدمة دين عن سندات دولية "يوروبوندز" بقيمة 102 مليون دولار، وأشارت إلى أن استحقاق هذه السندات من المقرر أن يكون في عام 2035.

وقبل هذه الشريحة سددت روسيا شريحتين بقيمة إجمالية تبلغ 182 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية، وفقا لموقع قناة "آر تي عربية".

ويراقب دائنو روسيا عن كثب مدفوعاتها لخدمة ديونها، وسط مخاوف بشأن ما إذا كانت الحكومة ستظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها في ظل العقوبات الصارمة التي تم فرضها عليها في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ومنذ انطلاق الغزو تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بنحو 300 مليار دولار.

وتؤكد روسيا عزمها الوفاء بالتزاماتها المالية، وأشارت وزارة المالية الروسية إلى أنه في حال رفضت البنوك تنفيذ حوالات مالية بعملات أجنبية لسداد التزامات الديون السيادية، ستقوم روسيا بتحويل المبلغ المطلوب بالروبل الروسي بناء على سعر صرف العملة الروسية في يوم تنفيذ الحوالة.