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بلينكن: لم يحدث تقدم حقيقي في محادثات السلام الروسية الأوكرانية

10:24 م الثلاثاء 29 مارس 2022
بلينكن: لم يحدث تقدم حقيقي في محادثات السلام الروسية الأوكرانية

أنتوني بلينكن

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الرباط - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء خلال زيارة للمغرب إن محادثات السلام التي عقدت بين روسيا وأوكرانيا لم تحقق تقدما مهما مع استمرار هجمات موسكو على جارتها.

وأوضح بلينكن في العاصمة المغربية الرباط "لم أر أي شيء يوحي أن هذه (المحادثات) تمضي قدما بطريقة فعالة، لأننا لم نر من جانب روسيا إشارات على جدية حقيقية، ولكن إذا رأت أوكرانيا أنها نتيجة جيدة، فنحن ندعمها".

وفي وقت سابق اليوم، قالت روسيا إنها ستقلص نشاطها العسكري في الجبهة الشمالية بالقرب من العاصمة كييف ومدينة تشيرنيهيف، وذلك بعد محادثات مع مفاوضين أوكرانيين في مدينة اسطنبول. وبعد الاجتماع، قال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين إن موسكو تريد بناء الثقة وتمكين إجراء مزيد من المفاوضات.

وقال بلينكن "هذا ما تقوله روسيا. وهذا ما تفعله روسيا. نحن نركز على ما تفعله، والذي تفعله روسيا هو الاستمرار في التعامل بوحشية مع أوكرانيا وشعبها".

وأضاف "إذا كانوا يعتقدون بشكل ما أن جهدا لإخضاع الجزء الشرقي من أوكرانيا والجزء الجنوبي من أوكرانيا ونجحوا، فإنهم يخدعون أنفسهم بشكل كبير".

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