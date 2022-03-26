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زيلينسكي: روسيا دمرت ما لا يقل عن 59 موقعًا روحيًا

11:29 ص السبت 26 مارس 2022
زيلينسكي: روسيا دمرت ما لا يقل عن 59 موقعًا روحيًا

فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب ا)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت ما لا يقل عن 59 موقعًا روحيًا في بلاده خلال غزوها للبلاد على مدار 31 يومًا.

جاء ذلك في خطاب افتراضي للمشاركين في منتدى الدوحة العشرين الذي افتتحه أمير قطر اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقال زيلينسكي "خلال 31 يوما من هذه الحرب، ألحقت الهجمات الروسية أضرارا بما لا يقل عن 59 مبنى له قيمة روحية، تشمل مساجد وكنائس ومؤسسات دينية وتعليمية".

وأضاف أنه تم تدمير أو الحاق أضرار بأكثر من مئتي مدرسة والعديد من المستشفيات.

وتابع "تخيلوا فقط أن القوات الروسية تهاجم عمدًا هذه الاماكن التي يستخدمها المدنيون العاديون كملاجئ".

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