بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى مليونين و268 ألفا

بولندا - (أ ش أ)

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، ارتفاع أعداد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى مليونين و268 ألف لاجئ منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنه تم أمس دخول 30 ألفا و500 لاجئ إلى البلاد فارين من أوكرانيا، مقارنة بدخول 23 ألفا و500 لاجئ أول أمس الخميس.

وأشار الراديو إلى أن معظم من عبروا الحدود هم مواطنون أوكرانيون، كما يوجد بين اللاجئين مواطنون ينتمون لجنسيات أخرى.