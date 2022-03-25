ميلشيا الحوثي تستهدف محطة توزيع بترولية في جدة وتصاعد كثيف للدخان (فيديو)
وكالات:
أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، أن ميلشيا الحوثي اليمنية، استهدف محطة توزيع بترولية في جدة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
ونشر عدد من المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقاطع فيديو لتصاعد كثيف لأعمدة الدخان في المدينة السعودية.
May Allah protect Our Country from all the evil— This is Saudia (@simplysaudia) March 25, 2022
#جدة_الأن #المنتخب_السعودي #يوم_الجمعه pic.twitter.com/ME8CMcNMiK
Fire near Haramain Highway #Jeddah #جدة #جدة_الان #المنتخب_السعودي #يوم_الجمعه pic.twitter.com/He62odDPD0— This is Saudia (@simplysaudia) March 25, 2022