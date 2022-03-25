Masrawy logo white

إعلان

ميلشيا الحوثي تستهدف محطة توزيع بترولية في جدة وتصاعد كثيف للدخان (فيديو)

07:39 م الجمعة 25 مارس 2022
ميلشيا الحوثي تستهدف محطة توزيع بترولية في جدة وتصاعد كثيف للدخان (فيديو)

ميلشيا الحوثي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، أن ميلشيا الحوثي اليمنية، استهدف محطة توزيع بترولية في جدة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

ونشر عدد من المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقاطع فيديو لتصاعد كثيف لأعمدة الدخان في المدينة السعودية.

ميلشيا الحوثي التحالف العربي الحكومة الشرعية في اليمن اليمن
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
لحظة بلحظة.. تغطية خاصة لكل ما يتعلق بمباراة مصر والسنغال (اضغط هنا)
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا