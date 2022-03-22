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اشتية يطالب بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المُحتجزة

08:12 م الثلاثاء 22 مارس 2022
اشتية يطالب بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المُحتجزة

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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فلسطين - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، ضرورة ضغط المجتمع الدولي بشكل جاد على إسرائيل من أجل وقف الاقتطاعات الجائرة من الأموال الفلسطينية والإفراج عن الأموال المحتجزة.

جاء ذلك خلال استقبال اشتيه لفد من المُدراء التنفيذيين للبنك الدولي يمثلون أكثر من 60 دولة، برئاسة عميد مجلس المديرين التنفيذيين ميرزا حسن، حيث بحث معهم سبل رفع مستوى دعم البنك الدولي لفلسطين والمشاريع التنموية.

وشدد اشتية على ضرورة استئناف الدعم الدولي لفلسطين بما يُساهم في وقف الأزمة المالية التي تمر بها، مثمنًا دعم البنك الدولي وجهوده المبذولة للمساندة في بناء المؤسسات الفلشطينية بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية والحيوية، مُشيرًا إلى أهمية التركيز على دعم المشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل لخفض البطالة خاصة بين صفوف خريجي الجامعات.

هذا المحتوى من

Asha
محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني فلسطين إسرائيل الأموال الفلسطينية المُحتجزة
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