"سنواصل تعزيز أمن أوروبا".. مسؤول أمريكي: ليس لدينا قوات على الأرض في أوكرانيا

وكالات

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن بلاده ليس لديها أي قوات على الأرض في أوكرانيا، مشيرًا إلى مواصلة دعم وتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وقال سوليفان، إن بلاده فرضت عقوبات قاسية على موسكو، وستواصل فرض العقوبات ردًا على الحرب الروسية في أوكرانيا، موضحًا أن واشنطن تعمل على تقليل الاعتماد الأوروبي على مصادر الطاقة الروسية.

وأشار إلى أن بعض الشركاء الأوروبيين لا يمكنهم حاليا الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية.

وعن الهجمات الإلكتورنية، التي تتهم دول الناتو روسيا بشنها، قال سوليفان، إن الهجمات السيبرانية الروسية تتطلب ردًا من الناتو.