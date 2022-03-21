إيراني يحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية معتقل في طهران بدأ إضرابا عن الطعام

طهران- (أ ف ب):

بدأ مواطن إيراني يحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية يدعى مراد طهباز وهو معتقل في الجمهورية الإسلامية ومصاب بسرطان، إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه كما قالت شقيقته الإثنين لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وبات وضع مراد طهباز (69 عاما) الذي أوقف مع ناشطين بيئيين آخرين في يناير 2018 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة "التآمر مع أمريكا"، غير أكيد.

وبحسب شقيقته ترانه طهباز فقد قيل للعائلة إن شقيقها كان ضمن الاتفاق الذي أدى الأسبوع الماضي الى الافراج عن نازنين زاغاري-راتكليف (43 عاما) وانوشه آشوري (67 عاما) اللذين اعتقلا في ايران لعدة سنوات بعد الحكم عليهما باتهامات لطالما قاما بنفيها.

بحسب وزارة الخارجية البريطانية فقد نقل من سجن ايوين الى منطقة سكنية في طهران. وقالت الخارجية "نواصل الضغط على السلطات الإيرانية على أعلى مستوى لكي تسمح له بالعودة الى منزله فورا بما أن الحكومة الإيرانية تعهدت القيام بذلك".

وقالت شقيقته إن مراد طهباز نقل نحو وجهة غير محددة وبدأ "إضرابا عن الطعام".

وأوضحت للبي بي سي تشانيل 4 "لا يزال يستخدم كبيدق في لعبة شطرنج" مضيفة "هو في حالة يأس ونحن في حالة يأس ولم نعد نعرف ما نقوم به".

مراد طهباز مصاب بسرطان وأصيب بكوفيد-19 مرتين وخسر "40 كلغ" كما قالت شقيقته.

وأضافت "لا نعرف من نصدق" موضحة "نواصل دعوة الحكومة (البريطانية) لمساعدتنا واستخدام النافذة الحالية للضغط من أجل الافراج عنه فورا وبدون شروط".

وقالت "نشعر بانه تم التخلي عنا، ولا نعلم كم من الوقت سيستغرق ذلك" معبرة عن مخاوفها من أن يتم نسيان ملف شقيقها بسبب الوضع الدولي الذي يطغى عليه الاجتياح الروسي لأوكرانيا.