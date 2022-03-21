الدفاع المدني: ٩٥ جريحا في تصادم قطارين في العاصمة التونسية

تونس- (أ ف ب):

جُرح 95 شخصا إثر تصادم قطارين في العاصمة التونسية الاثنين دون ان يسفر الحادث عن ضحايا على ما أفاد الدفاع المدني.

وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني معز تريعة لوكالة فرانس برس "أسفر تصادم قطارين في جنوب العاصمة الى جرح 95 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات ولم يخلف ضحايا".

ووقع الحادث في منطقة جبل جلود القريبة من العاصمة تونس قرابة الساعة 09,30 بالتوقيت المحلي (08,00 ت غ) ومجمل الاصابات "تراوحت بين الكسور وكدمات خفيفة"، حسب تريعة الذي أكد أن احد القطارين لم يكن يقلّ مسافرين.

ووجه الدفاع المدني حوالي 15 سيارة إسعاف وشاحنات تدخل لنقل الجرحى من مكان الحادث للمسشتشفيات القريبة بالعاصمة.

وتضرر جزء كبير من قمرة القيادة لأحد القطارين بسبب الحادث على ما أفاد مراسل فرانس برس في المكان.

وصل وزير النقل ربيع المجيدي إلى موقع الحادث الذي لم يكشف عن أسبابه بعد، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وشهدت تونس في السنوات الأخيرة حوادث قطارات أوقعت قتلى.

وفي العام 2016 قتل خمسة أشخاص وأصيب 52 آخرون بجروح في مدينة جبل الجلود في جنوب العاصمة تونس جراء حادث تصادم بين حافلة للنقل العام وقطار، بسبب خلل في اشارات تقاطع.

وفي منتصف حزيران/يونيو 2015 شهدت منطقة فحص في محافظة زغوان التي تبعد حوالى ستين كيلومترا عن العاصمة حادث قطار مروعا اوقع 18 قتيلا و70 جريحا.