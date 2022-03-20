زيلينسكي يعلن مجددًا استعداده لإجراء مفاوضات شخصية مع بوتين

واشنطن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا استعداده لإجراء مفاوضات شخصية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في تصريحات لمحطة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد :"أنا مستعد لإجراء مفاوضات معه، وإذا لم يكن هناك سوى فرصة بنسبة 1% في إيقاف هذه الحرب، فإنني أعتقد أن علينا أن نغتنمها".

وحذر زيلينسكي من أنه في حال فشل كل جهود السلام فإن هذا "سيعني قيام حرب عالمية ثالثة".

وأوضح زيلينسكي أن من غير الممكن التفاوض على سيادة بلاده ووحدة أراضيها وكذلك استقلالها.

وطالب زيلينسكي زعماء الدول الغربية بضمانات أمنية لأوكرانيا.

وعرض زيلينسكي خلال المقابلة مع "سي إن إن" مقطع فيديو يظهر مشاهد مروعة للحرب في أوكرانيا، لكنه كان يهدف في الوقت نفسه إلى نشر التفاؤل حيث ورد في الفيديو مقولة:" سننتصر، وستكون هناك منازل جديدة ومدن جديدة وأحلام جديدة".