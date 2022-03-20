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استئناف تسيير الرحلات المباشرة بين مدينة شرم الشيخ والعاصمة الأذربيجانية

05:25 م الأحد 20 مارس 2022
استئناف تسيير الرحلات المباشرة بين مدينة شرم الشيخ والعاصمة الأذربيجانية

أرشيفية

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القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في باكو، استئناف تسيير الرحلات المباشرة بين العاصمة الأذربيجانية باكو وشرم الشيخ، وذلك بواقع رحلة أسبوعية واحدة.

وذكرت السفارة، في بيان، نشرته وزارة الخارجية، اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أن استئناف خط الطيران المباشر بين باكو وشرم الشيخ اعتبارا من أمس الأول الجمعة، يعد خطوة مهمة في سبيل دفع حركة السياحة الوافدة من أذربيجان إلى المدن السياحية المصرية.

كما يسهم القرار في تعزيز العلاقات بين مصر وأذربيجان، والتي شهدت طفرة خلال الأشهر القليلة الماضية انعكست في عقد سلسلة من الاجتماعات والزيارات المتبادلة بين مسئولي البلديّن، كان آخرها زيارة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط لباکو، أواخر فبراير الماضي، لرئاسة الوفد المصري المشارك في الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ومنتدى رجال الأعمال المصري الأذربيجاني.

هذا المحتوى من

Asha
الرحلات الجوية مطار شرم الشيخ أذربيجان
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