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وزير الخارجية الأمريكي يعتزم القيام بجولة أوروبية

10:51 م الأربعاء 02 مارس 2022
وزير الخارجية الأمريكي يعتزم القيام بجولة أوروبية

انتوني بلينكن

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واشنطن - (د ب ا)

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن القيام بجولة أوروبية اعتبارًا من غد الخميس تشمل بلجيكا وبولندا ومولدوفا ولاتفيا وليتوانيا واستونيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي " الجولة تهدف لمواصلة المشاورات المكثفة والتنسيق مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي(ناتو) وشركائنا الأوروبيين بشأن الحرب غير المبررة والمخطط لها سلفا التي تشنها روسيا على أوكرانيا".

ويغادر بلينكن غدا الخميس إلى بروكسل ،حيث سوف يشارك يوم الجمعة في اجتماع طارئ لوزراء خارجية الناتو ،وسوف يجرى أيضا محادثات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي.

وتابع البيان أنه سوف يتوجه بعد ذلك إلى بولندا يوم السبت المقبل لمناقشة المساعدات الأمنية والإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة للاجئين الأوكرانيين .

وبعد ذلك ، يلتقي بلينكن في مولدوفا مع الرئيسة مايا ساندو ورئيسة الوزراء ناتاليا جافريليتا ووزير الخارجية نيكو بوبيسكو.

وسوف يقوم بزيارات أخرى لدول البلطيق في السادس والسابع والثامن من الشهرالجاري.

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