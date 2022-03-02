السفارة الأوكرانية في القاهرة: مصر الكبيرة شكرًا من الأعماق

وكالات

وجهت السفارة الأوكرانية في القاهرة، الشكر إلى مصر لتصويتها بالموافقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الجلسة الاستثنائية التاريخية التي أدانت العملية الروسية في أوكرانيا.

وقالت السفارة الأوكرانية في القاهرة، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "مصر الكبيرة.. شكرًا من الأعماق".

وقالت في رسالتها إن المواقف العظيمة لا تأتي إلا من الدول الكبيرة، وكعهدها دائمًا تقف مصر مع الحق، لذلك لم يكن غريبًا أن تُدين مصر بكل ثقلها وحضارتها وقيادتها الرشيدة، ذلك العدوان الروسي الغاشم غير المبرر ضد أوكرانيا.

وأعربت عن تقديرها للموقف النبيل لمصر، وقالت: "نتقدّم بكل ما تحمله لغات العالم من معاني الشكر والعرفان، والتقدير والامتنان لشعب مصر الأصيل رئيسًا وحكومةً وشعبًا".

وتابعت: "شكرًا من القلب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الأمة العربية على هذا الموقف الكريم الذي نقدّره حق قدره، ولن ننساه أبدا.

وأشارت إلى أن هذا الموقف يثبت من جديد أن مصر عظيمة بمواقفها وحضارتها وثقافتها.

واختتمت رسالته قائلة: عاشت مصر، وبقيت رايتها عاليةً في العالمين.

المجد لأوكرانيا والمجد للأبطال".