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زيلينسكي يحصد جائزة "أكسل سبرينجر" عن القتال من أجل الحرية

10:02 م الأربعاء 02 مارس 2022
زيلينسكي يحصد جائزة "أكسل سبرينجر" عن القتال من أجل الحرية

فولوديمير زيلينسكي

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برلين - (د ب أ)

أعلنت شركة "أكسل سبرينجر" الألمانية العملاقة للنشر والتوزيع اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيحصل على جائزة الشركة لعام 2022 تقديرا "لقتاله من أجل الحرية".

وقال بين "أكسل سبرينجر" أن زيلينسكي، من خلال "تفانيه الإيثاري بلا كلل.. لم يصبح رمز المقاومة الضارية لمواطنيه فحسب، بل ومنارة للقتال من أجل الحرية في أوروبا".

وقال ماتياس دوبفنر، المدير التنفيذي لشركة أكسل سبرينجر: "بينما قد يفر آخرون، ويديرون بلادهم من المنفى، زيلينسكي، والد طفلين، ظل حيث يعاني ويقاتل شعبه".

يشار إلى أن الجائزة ليست مالية، وأن زيلينسكي سابع فائز بها.

فولوديمير زيلينسكي جائزة أكسل سبرينجر القتال من أجل الحرية أوروبا

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