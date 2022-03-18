الرئيس الصيني يناقش مع بايدن هاتفيا الأزمة في أوكرانيا

بكين - (د ب أ):

قال الرئيس الصيني شي جينبينج في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن إنه ينبغي أن تعمل الصين والولايات المتحدة معا من أجل السلام.

ونقلت شبكة "سي سي تي في" التليفزيونية الرسمية الصينية عن شي قوله إنه كأعضاء دائمين بمجلس الأمن الدولي، وكأهم اقتصادين في العالم، لا ينبغي على كلا البلدين تعزيز العلاقات الصينية الأمريكية فحسب، بل أيضا "تحمل مسؤوليات دولية وبذل جهود من أجل السلام حول العالم".

وأضاف أنه "يجب ألا نوجه العلاقات الصينية الأمريكية للأمام نحو المسار الصحيح فحسب، بل يتعين أيضا أن نتحمل مسؤولياتنا الدولية".

وقال الرئيس الصيني في المكالمة الهاتفية مع بايدن إن العلاقات بين الدول "يجب ألا تلجأ لاستخدام السلاح".

وذكر أن "الصراعات والمواجهات لا تصب في مصلحة أحد". وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يقدر قيمة الأمن والسلام، مضيفا أن الأزمة في أوكرانيا "ليست ما نريد أن نراه"، وفقا لتقرير منفصل لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".