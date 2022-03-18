Masrawy logo white

إعلان

الرئيس الصيني يناقش مع بايدن هاتفيا الأزمة في أوكرانيا

05:55 م الجمعة 18 مارس 2022
الرئيس الصيني يناقش مع بايدن هاتفيا الأزمة في أوكرانيا

الرئيس الصيني شي جينبينج

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بكين - (د ب أ):

قال الرئيس الصيني شي جينبينج في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن إنه ينبغي أن تعمل الصين والولايات المتحدة معا من أجل السلام.

ونقلت شبكة "سي سي تي في" التليفزيونية الرسمية الصينية عن شي قوله إنه كأعضاء دائمين بمجلس الأمن الدولي، وكأهم اقتصادين في العالم، لا ينبغي على كلا البلدين تعزيز العلاقات الصينية الأمريكية فحسب، بل أيضا "تحمل مسؤوليات دولية وبذل جهود من أجل السلام حول العالم".

وأضاف أنه "يجب ألا نوجه العلاقات الصينية الأمريكية للأمام نحو المسار الصحيح فحسب، بل يتعين أيضا أن نتحمل مسؤولياتنا الدولية".

وقال الرئيس الصيني في المكالمة الهاتفية مع بايدن إن العلاقات بين الدول "يجب ألا تلجأ لاستخدام السلاح".

وذكر أن "الصراعات والمواجهات لا تصب في مصلحة أحد". وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يقدر قيمة الأمن والسلام، مضيفا أن الأزمة في أوكرانيا "ليست ما نريد أن نراه"، وفقا لتقرير منفصل لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

شي جينبينج أوكرانيا روسيا الصين

الخبر التالى:

بوتين: هدف العملية العسكرية وضع حد لإبادة جماعية بدونباس
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
مباشردوري الأبطال.. المريخ 0-1 الأهلي.. تاو يسجل
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا