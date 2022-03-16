الكرملين: اقتراح أوكرانيا أن تصبح دولة محايدة، ربما يعتبر نوعا من التسوية

موسكو- (د ب أ):

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن اقتراح أوكرانيا أن تصبح دولة محايدة، لكن تحتفظ بقواتها المسلحة "يمكن اعتباره نوعا من التسوية، ملمحا إلى إحراز تقدم محتمل في مفاوضات السلام.

وامتنع بيسكوف عن الكشف عن تفاصيل تتجاوز تأكيد أن فكرة الحياد على النمط السويدي أوالنمساوي، قيد النقاش، في المحادثات، التي تجرى الآن مع أوكرانيا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

جاءت تصريحاته، بعد أن تحدث كبير المفاوضين الروس، فلاديمير ميدينسكي، عن إحراز "بعض التقدم" في المفاوضات، لكنه حذر من أن بعض القضايا لا تزال بدون حل.

وبدا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مساء أمس الثلاثاء أكثر تشاؤما، متهما كييف، بعدم بذل جهود كافية بشأن السعي إلى إيجاد حلول وسط.