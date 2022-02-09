"العدل الدولية" تلزم أوغندا بدفع 325 مليون دولار تعويضات للكونغو الديمقراطية

08:22 م الأربعاء 09 فبراير 2022
"العدل الدولية" تلزم أوغندا بدفع 325 مليون دولار تعويضات للكونغو الديمقراطية

محكمة العدل الدولية

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هولندا - (أ ش أ)

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكما يقضي بأن تدفع أوغندا تعويضا قدره 325 مليون دولار للكونغو الديمقراطية عن الأضرار التي لحقت بالأخيرة خلال الفترة من 1998 إلى 2003.

وكانت كينشاسا قد طالبت بأكثر من 11 مليار دولار، وهو مبلغ وصفته أوغندا بأنه باهظ. وقالت قاضية محكمة العدل الدولية، جوان دونوجيو، إن محكمة العدل الدولية ، أعلى محكمة في الأمم المتحدة ، وجدت أن أوغندا يجب أن تدفع لجمهورية الكونغو الديمقراطية 225 مليون دولار عن الخسائر في الأرواح، و 40 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، و60 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالموارد الطبيعية. وفقًا لموقع أول أفريكا الجنوب أفريقي.

وحددت المحكمة إجمالي المبلغ ب 325 مليون دولار يسدد على خمسة أقساط سنوية حتى عام 2026. والحكم غير قابل للاستئناف.

وتعود القضية لعدة سنوات مضت، ففي عام 2005 أصدر القضاة حكما بأن أوغندا انتهكت القانون الدولي بارتكاب القتل والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال وتشريد السكان.

واحتلت أوغندا خلال الصراع أجزاء من مقاطعة إيتوري شمال شرق الكونغو ودعمت المليشيات المسلحة.

هذا المحتوى من

Asha
محكمة العدل الدولية أوغندا تعويضات الكونغو الديمقراطية

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