فتح وحماس ترحبان بتعليق منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي

05:50 م الأحد 06 فبراير 2022
فتح وحماس ترحبان بتعليق منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي

الاتحاد الأفريقي

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رام الله - (د ب أ)

رحبت حركتا "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقرار الاتحاد الأفريقي اليوم الأحد، تعليق منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد.

وقالت حركة فتح في بيان إن القرار يعد "انتصارا للحق الفلسطيني ولقضيتنا العادلة"، مشيدة بجهود القيادة الفلسطينية مع كل الجهات ذات العلاقة على المستويين العربي والدولي، لمنع منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي.

وأضافت أن القرار "يأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري".

كانت قمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأفريقي قررت اليوم الأحد، خلال اجتماعها في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، تعليق منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد، وتشكيل لجنة مكونة من سبعة رؤساء دول لدراسة الأمر لاحقا.

من جهتها، دعت حركة حماس إلى "الانتصار لقيم الاتحاد الأفريقي ومبادئه القائمة على رفض الاحتلال والتمييز العنصري، وتأييد حق الشعب الفلسطيني في انتزاعه لحقوقه وتقرير مصيره".

وثمنت الحركة مواقف وأدوار كل الدول الأفريقية "التي تحركت ضد تمرير قرار منح الاحتلال الإسرائيلي صفة مراقب في الاتحاد انسجاما مع مبادئ المنظمة العريقة، واستمرارها في دعم حقوق الشعب الفلسطيني".

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