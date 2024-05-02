تحذيرات من عواصف رعدية بعد آلاف من صواعق البرق في أنحاء المملكة المتحدة

لندن - (د ب أ)

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية المزيد من التحذيرات من هبوب عواصف رعدية وحدوث فيضانات بعدما شهدت المملكة المتحدة آلاف من صواعق البرق فجر اليوم الخميس، مما تسبب في تأخيرات بوسائل النقل.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، لفتت هيئة الأرصاد إلى إمكانية هبوب عواصف رعدية اليوم فوق أجزاء كبيرة من ميدلاندز وإيست أنجليا وشرق ويلز، خلال الفترة من الظهر وحتى منتصف الليل، وهو ما يمكن أن يسبب المزيد من التأخيرات في وسائل النقل ووقوع، وأيضا حدوث فيضانات.

وضربت عاصفة حلزونية ضخمة جنوب إنجلترا وساوث ويلز.

وقالت هيئة الأرصاد إنه جرى تسجيل "عدة آلاف" من الصواعق في أنحاء فرنسا وجنوب بريطانيا بعد منتصف الليل.

وشهد جنوب إنجلترا وويلز هطول "الكثير" من الأمطار الغزيرة وحدوث عواصف رعدية.، أمس الأربعاء وفي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وتضرر مبنيان في ساسيكس جراء صواعق البرق، بحسب إدارة ويست ساسكس للإطفاء والإنقاذ.