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مسؤولة أوروبية: ثقتنا بالرئيس بوتين تآكلت وانهارت

08:38 م الأحد 27 فبراير 2022
مسؤولة أوروبية: ثقتنا بالرئيس بوتين تآكلت وانهارت

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوزولا فون دير لاين، الأحد، إن ثقة التكتل الأوروبي في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تآكلت وانهارت تمامًا، حسبما نقلت عنها "يورونيوز" الإخبارية.

وأعلنت حظر قناتي "ار تي" و"سبوتنيك" الروسيتين، واصفة القناتين بأنهما "الآلة الإعلامية للكرملين".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يقوم بإغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات ذات الملكية الروسية والتي تسيطر عليها روسيا أو المسجلة لديها "بما في ذلك الطائرات الخاصة بالأثرياء".

واقترح الاتحاد الأوروبي، تقديم نحو 450 مليون يورو للإمدادات العسكرية لأوكرانيا و50 مليون يورو لمساعدات أخرى.

فلاديمير بوتين روسيا أوكرانيا المفوضية الأوروبية

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