وزير الخارجية الأمريكي ونظيره اليوناني يدينان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، وأدان كلاهما العملية العسكرية الروسية المُتعمدة وغير المُبررة.

وأشارت الوزارة - في بيان عبر موقعها الإلكتروني - إلى أن بلينكن تقدم بالشكر لليونان على دعمها المُخلص لأوكرانيا ولجهود الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي لمحاسبة روسيا على تصرفاتها.

وأضافت الوزارة أن بلينكن وديندياس أدانا أيضا الهجمات الروسية على الأهداف المدنية، كما أعرب بلينكن عن تعازيه في وفاة المواطنين ذوي الأصول اليونانية إثر الهجوم الروسي على مدينة ماريوبول الأوكرانية.