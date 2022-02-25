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حلف شمال الأطلسي ينشر وحدات من قوة الرد السريع

09:29 م الجمعة 25 فبراير 2022
حلف شمال الأطلسي ينشر وحدات من قوة الرد السريع

ينس ستولتنبرج

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بروكسل - (د ب أ):
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج إن الحلف يقوم بنشر وحدات قوة الرد أرضا وجوا وبحرا ، للرد بشكل سريع على أي حدث طارئ.
ولم يعلن بداية عن المكان الذي سيتم نشر فيه القوات، في تصريحات جاءت عقب مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع زعماء الحلف. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه يمكن إرسال القوات البرية إلى رومانيا.
من ناحية أخرى، من المقرر أن تتجه وحدات قوة الرد إلى النرويج للمشاركة في تمرين، في أول انتشار لقطاعات من قوات الرد في إطار الردع والدفاع عن منطقة التحالف، وفقا لستولتنبرج.
وقال أعضاء الناتو في بيان إن التدابير "وقائية ومتناسبة وغير تصعيدية".

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