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مسؤولون أوكرانيون: القوات الروسية موجودة في كييف

11:29 ص الجمعة 25 فبراير 2022
مسؤولون أوكرانيون: القوات الروسية موجودة في كييف

القوات الروسية

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كييف-(بي بي سي):

أكد المسؤولون الأوكرانيون في تغريدة على تويتر أن "عملاء روس" موجودون الآن في كييف.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن "العدو" موجود في منطقة أبولون. وذكرت تقارير إعلامية أن هذه المنطقة تشهد قتالا عنيفا.

وشجع المسؤولون في أوكرانيا السكان على المقاومة الشعبية وصنع زجاجات المولوتوف في مواجهة القوات الروسية، كما نصح البعض الآخر بالتماس المأوى.

وأفاد مراسلونا في كييف في وقت سابق أنهم سمعوا إطلاق نار ودوي انفجارات، لكن لايعرف بعد ماذا يعني هذا.

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BBC
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