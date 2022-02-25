الغزو الروسي لأوكرانيا: عبور المئات من أوكرانيا إلى بولندا

كييف- (بي بي سي):

وصل إلى المناطق الحدودية البولندية مع أوكرانيا بحسب مسؤولين في مدينة برزيميسل أكثر من 1000 لاجئ أوكراني.

ومنحت بولندا اللاجئين القادمين من أوكرانيا تسهيلات دخول، متجاوزة شرط الحجر الصحي أو تقديم اختبار سلبي لكوفيد 19.

ومكث عدد كبير منهم طوال الليل في محطة القطار على أسرة في مخيمات أنشئت خصيصا لاستقبال اللاجئين، إذ أن الفنادق كانت محجوزة بالكامل.

وأنشأت بولندا تسع نقاط استقبال للأوكرانيين الذين يعبرون الحدود، حيث يمكنهم تلقي الغذاء والمساعدة الطبية والمعلومات.

وأفادت وكالة الأنباء الحكومية المحلية في بولندا أن آلاف الأشخاص قد يصلون اليوم الجمعة إلى معبر ميديكا الحدودي في سيارات من جميع أنحاء البلاد.

وتقوم فرق الإغاثة على تقديم المساعدة العاجلة ونقل البعض إلى مراكز إيواء قريبة.