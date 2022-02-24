جونسون يدعو الناتو لاجتماع عاجل: "بوتين اختار طريق الدم والدمار"

لندن - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إنه سيتحدث إلى زملائه من قادة مجموعة السبع، داعيا إلى "عقد اجتماع عاجل لجميع قادة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في أقرب وقت ممكن".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس عن جونسون القول: "إنها كارثة على قارتنا".

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار "طريق الدم والدمار" بإعلانه شن هجوم على أوكرانيا، وتعهد برد حاسم على ذلك من جانب بريطانيا وحلفائها.

وكتب جونسون على موقع تويتر :"لقد أفزعتني الأحداث المروعة في أوكرانيا، وقد تحدثت إلى الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي لبحث الخطوات التالية".

وأضاف :"لقد اختار الرئيس بوتين طريق إراقة الدم والدمار بشنه هذا الهجوم غير المبرر على أوكرانيا. وسترد المملكة المتحدة وحلفاؤها بشكل حاسم".

من ناحية أخرى، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الخميس، إن العملية العسكرية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شرق أوكرانيا تشكل تهديدا خطيرا للأمن الأوروبي الأطلسي.