العالم في 24 ساعة.. الأمم المتحدة تحذر من خطر عالمي بسبب أزمة أوكرانيا
وكالات
شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، وسيطرت الأزمة الأوكرانية على الأحداث عالميًا، إذ أقر البرلمان الأوكراني حالة الطوارئ في البلاد، وسط تصاعد الأزمة مع روسيا. فيما حذرت واشنطن كييف من هجوم روسي محتمل خلال 24 ساعة.
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