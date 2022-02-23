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العالم في 24 ساعة.. الأمم المتحدة تحذر من خطر عالمي بسبب أزمة أوكرانيا

11:49 م الأربعاء 23 فبراير 2022
العالم في 24 ساعة.. الأمم المتحدة تحذر من خطر عالمي بسبب أزمة أوكرانيا

الأمم المتحدة

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وكالات

شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، وسيطرت الأزمة الأوكرانية على الأحداث عالميًا، إذ أقر البرلمان الأوكراني حالة الطوارئ في البلاد، وسط تصاعد الأزمة مع روسيا. فيما حذرت واشنطن كييف من هجوم روسي محتمل خلال 24 ساعة.

الأمم المتحدة أوكرانيا البرلمان الأوكراني روسيا الاتحاد الأوروبي السعودية مجلس السيادة السوداني

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