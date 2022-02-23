وسائل إعلام: الجيش الأوكراني يهاجم قوات لوغانسك على محاور عديدة

وكالات

أفادت "روسيا اليوم" الأربعاء، نقلاً عن وسائل إعلام محلية، بأن قوات الجيش الأوكراني شنت هجمات متزامنة على عدة مناطق في لوغانسك عبر محاور عديدة في خطوط التماس.

وكانت الرئاسة الروسية "الكرملين" أعلنت أن زعيما منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، طلبا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة في "صد عدوان" الجيش الأوكراني.

وكان الجيش الأوكراني أصدر في وقت سابق الأربعاء أمرًا بتعبئة جنود الاحتياط بعدما أمرت روسيا قواتها بالاستعداد لدعم المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق البلاد.